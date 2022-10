Cortei e lavori in corso, Roma va in tilt

Francesca Mariani 08 ottobre 2022 a

Viabilità da incubo in centro tra cortei e cantieri aperti. Dalle ore 13 di oggi fino alle sei del pomeriggio diecimila persone sono attese alla manifestazione in ricordo dell’assalto alla sede della Cgil di corso d’Italia, avvenuto esattamente un anno fa. Una parte dei manifestanti sfilerà da piazza della Repubblica fino a piazza del Popolo, percorrendo via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna, via e piazza Barberini, via Sistina, piazza e viale della Trinità dei Monti e viale Gabriele d’Annunzio. Un secondo troncone, di circa cinquecento persone, partirà da corso d’Italia per arrivare a piazza Barberini - dove i cortei si uniranno - percorrendo piazzale del Brasile e via Vittorio Veneto. Sul palco, per le conclusioni, è atteso il segretario Maurizio Landini. E se il focus principale della manifestazione è quello di sollevare l’attenzione del futuro governo di centrodestra sulle tematiche del lavoro, le forze dell’ordine e di polizia paiono concentrate a evitare che possa crearsi l’occasione giusta per chi vuole generare disordini. Intelligence e antiterrorismo tengono d’occhio gli ambienti di estrema sinistra, soprattutto laddove «corteggiano» i movimenti studenteschi.

Da segnalare anche il convegno «Unire la resistenza», promosso dall’ex leader di Forza Nuova Giuliano Castellino, che si svolgerà oggi pomeriggio in via Sallustiana, a poca distanza dalla sede della Cgil. Castellino, arrestato proprio a seguito dei fatti del 9 ottobre 2021, è stato recentemente scarcerato e oggi guida il movimento Italia Libera. «Non ci siamo arresi - ha dichiarato - Domani e dopodomani (oggi e domani, ndr) Roma sarà ancora lavoratori contro Cgil». Scontri o non scontri, comunque, la giornata promette di far impazzire i romani costretti ad avventurarsi nel traffico. Per consentire lo svolgimento dei cortei, infatti, sono previste chiusure stradali e sono possibili deviazioni del tragitto di ben trenta linee bus che percorrono il centro.

Nel resto della città, poi, alcuni cantieri potrebbero peggiorare la situazione. Su viale Regina Margherita vige infatti il divieto di transito, tra via Savoia e via Nizza, per permettere l’intervento di potatura degli alberi. Al Pinciano, invece, fino al 16 ottobre sono previsti lavori urgenti sui binari del tram in via Aldrovandi. Le operazioni comporteranno diverse modifiche alla viabilità del quartiere: è istituito il senso unico di marcia nel tratto di strada che va da via Mercati sino a viale delle Belle Arti, mentre il limite di velocità scende a 30 km/h con divieto di sorpasso. Inoltre i veicoli provenienti da piazza Thorvaldsen sono deviati su largo Pablo Picasso e viale del Giardino Zoologico, per poi raggiungere via Mercadante.