Roma, turista butta giù due sculture nei musei Vaticani. Fermato

Sarà denunciato per danneggiamento aggravato il turista statunitense di 65 anni, nato in Egitto, che questa mattina ha scaraventato a terra due sculture all'interno dei Musei Vaticani a Roma. Il turista è stato fermato e portato negli uffici di polizia dell'Ispettorato Vaticano per essere interrogato. Le opere erano poggiate su due mensole nella galleria Chiaramonti.

Secondo quanto riporta il sito di Fanpage il turista, prima di gettare a terra le due sculture, avrebbe urlato di voler incontrare Papa Francesco. E dopo aver ricevuto una risposta negativa il 65enne avrebbe reagito scaraventando a terra due busti di gesso di età romana che erano ancorati su una mensola. Fortunatamente i danni subiti dalle sculture non sarebbero rilevanti. I due busti, che raffigurano probabilmente due persone comuni di età romana, non sono tra quelli di maggior valore e comunque sono stati immediatamente inviati al laboratorio di Restauro marmi dei Musei Vaticani. Un busto ha riportato danni nelle parti del naso e dell'orecchio e il secondo ha riportato danni alla base. Il turista 65enne era a Roma da tre giorni e ha precedenti per atti osceni in luogo pubblico negli Stati Uniti. Il suo gesto è riconducibile a uno stato di disagio psichico. Il turista è stato consegnato dalle autorità di sicurezza Vaticane al personale dell'Ispettorato di polizia Vaticano, che sta provvedendo con i colleghi del commissariato di Borgo agli adempimenti di rito.