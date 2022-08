Ostia, incendio distrugge il ristorante Nalu Poké: "Gli hanno dato fuoco". L'ombra del racket sul rogo

05 agosto 2022 a

a

a

Fiamme, paura e poi l'esplosione. Un devastante incendio ha distrutto questa mattina all'alba un ristorante nel centro di Ostia, sul litorale di Roma. L'ipotesi degli investigatori che indagano sul rogo nel locale Nalu Poké di via Pietro Rosa sarebbe quella di "attentato". Secondo una prima ricostruzione infatti i malviventi, accedendo nel ristorante attraverso una finestra sul retro del locale, avrebbero cosparso di benzina il locale intorno alle 4 del mattino. "Non abbiamo mai ricevuto pressioni o minacce - ha dichiarato la proprietaria - ma chi ha appiccato l'incendio ci conosce bene perché sapeva di quella apertura che non è visibile dalla strada".

All'interno del ristorante è stata trovata una tanica. L'incendio scoppiato alle prime luci dell'alba ha fatto esplodere anche due vetrine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia di Stato che ha attivato la Scientifica e ha avviato le indagini. "Per qualche giorno, rimarremo chiusi - si legge sul profilo Facebook del ristorante - Qualcuno stanotte ha deciso di dare fuoco al nostro locale, per fermarci. Nalu Poke non è solo un luogo dove prendere le Bowl ma anche, e soprattutto, una Famiglia".