"Buon compleanno Sofia!" Il dono dell'assessore D'Amato alla giovane ucraina curata al San Raffaele di Roma

"Buon compleanno Sofia!". L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato ha fatto visita alla giovane ucraina fuggita dalla guerra e curata all’Irccs San Raffaele Pisana di Roma nel giorno del suo quattordicesimo compleanno. "Oggi mi sono recato all’Irccs San Raffaele Pisana di Roma per portare un piccolo dono alla giovane Sofia, che ha compiuto il 14esimo anno di età. Sofia è scappata dalla guerra ed è stata curata amorevolmente dalla straordinaria équipe del San Raffaele Pisana a cui va il mio ringraziamento. È la prima giovane ucraina presa in carico dal Servizio sanitario regionale" del Lazio, ha dichiarato D'Amato.

Sofia è la "sorella della prima bambina vittima della guerra in Ucraina. Sua sorella e i suoi genitori, infatti, sono rimasti vittima di uno scontro a fuoco mentre erano in fuga da Kiev per scappare" dal conflitto. "A Sofia, arrivata in condizioni disperate a Roma, era stata diagnosticata una tetraparesi, ma grazie alle cure dei medici del San Raffaele di Roma, che ringrazio, è tornata a camminare, e ora potrà iniziare una nuova vita", le parole dell'assessore che ha dedicato alla visita un post su Facebook con le foto dell'emozionante incontro.

