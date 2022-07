Anzio, la vittima è il pugile Leonardo Muratovic. Accoltellato a morte dopo una lite nel locale

17 luglio 2022 a

Si chiamava Leonardo Muratovic ed era un pugile il 26enne morto a causa di una coltellata che lo ha raggiunto durante una lite tra i locali di Anzio, nella notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio.

Sono in corso le indagini da parte del Commissariato di Anzio, per chiarire la dinamica dell’omicidio e identificare il responsabile che dopo l'aggressione si è dato alla fuga. Al loro arrivo sul posto, in via Mallozzi, gli agenti del commissariato di Anzio hanno trovato Muratovic ferito da una coltellata. Il ragazzo è morto nel trasporto verso l’ospedale. i Riuniti di Anzio. Fatale, secondo quanto si apprende, una ferita all'addome causata dall'unico fendente ricevuto.

Omicidio nella movida, ragazzo accoltellato dopo una lite: caccia all'aggressore

La coltellata che ha ucciso il pugile - una sola, che lo ha ferito mortalmente all'addome - sarebbe arrivata durante un alite partita all'interno di un locale e continuata in strada. Gli inquirenti hanno raccolto numerose testimonianze e le immagini degli impianti di video-sorveglianza.

