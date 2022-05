Roma, c'è la finale di Conference a Tirana: corse limitate per autobus e tram. Esplode la polemica

24 maggio 2022 a

Su disposizione della Questura di Roma, in occasione della finale di Conference League Roma-Feyenoord di mercoledì 24 maggio, l'Atac ha annunciato la limitazione di diverse corse di mezzi pubblici della Capitale in concomitanza della partita e delle ore successive. In particolare, per bus e tram rete l'ultima corsa è prevista alle ore 22 con servizio che riprenderà alle ore 3. Le corse metro saranno invece regolari fino alle 23.30, così come le corse servite su ferrovia. Sui social di Atac, non sono mancate le polemiche da parte di alcuni tifosi, da chi fa notare che la partita si gioca a Tirana e che all'Olimpico ci sono solo i maxi-schermi, quindi senza tifosi olandesi ospiti, a chi chiede "almeno di prolungare il servizio metro!".

Si tratterebbe tuttavia della stessa misura adottata in concomitanza con la finale degli Europei di calcio della scorsa estate giocata a Londra, con il fine di evitare che ci siano grandi concentramenti contemporanei di persone che si riversino per strada per eventuali festeggiamenti, nonché evitare al minimo il rischio di danneggiare i mezzi pubblici come lamentato da Atac proprio a seguito della finale vinta dagli Azzurri l'11 luglio 2021.

