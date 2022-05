Roma, due giorni di ispezioni a tappeto sui minimarket. Pioggia di multe a gestori e consumatori

09 maggio 2022 a

a

a

Con l’estate romana in vista e le tiepide serate che la Capitale già inizia ad offrire, si moltiplicano i controlli della polizia locale di Roma Capitale per il rispetto dell’ordinanza del sindaco contro la mala-movida. Solo in questo fine settimana i vigili urbani hanno eseguito circa 800 verifiche in locali pubblici ed esercizi commerciali, con particolare attenzione ai minimarket e al rispetto dei divieti di vendita degli alcolici e degli orari di chiusura. Più di 15 persone sono state sanzionate proprio per consumo irregolare di alcolici in strada e 11 minimarket sono stati perseguiti perché trovati aperti oltre l’orario consentito. La chiusura anticipata alle 22 dei negozi di prossimità evita di fatto assembramenti e schiamazzi e l’acquisto a costi molto bassi di alcolici. Ciò di conseguenza sfavorisce il crearsi di situazioni di pericolo, degenerazioni e risse causate spesso dall’elevato consumo di alcolici.

Sos peste suina, tutti i parchi a rischio nella Capitale: vietati pic-nic ed eventi

La polizia locale di Roma Capitale ha però controllato anche altre tipologie di locali pubblici e sono stati oltre 50 gli illeciti accertati. In un caso, al gestore di un’attività nel territorio del III Municipio, sono state elevate sanzioni per un totale di circa 5mila euro, a seguito delle numerose irregolarità riscontrate. Verbali dello stesso ammontare sono scattati anche per una discoteca, sita nel I Municipio, nei cui confronti sono tuttora in corso ulteriori accertamenti. Più di 700 invece le sanzioni elevate per violazione del Codice della Strada.

Crisi in vista, i rifiuti di Roma vanno in Olanda a peso d'oro: non c'è più spazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.