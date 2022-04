Morlupo, auto travolta da un treno al passaggio livello. Il miracolo

Massimiliano Gobbi 27 aprile 2022 a

Un'auto è stata travolta da un treno, il conducente è salvo per miracolo. Alle 18,30 a Morlupo, in via dei Villini in prossimità del passaggio a livello, è avvenuto lo scontro devastante. La macchina è stata letteralmente ridotta a una carcassa di lamiere, data l’irruenza dell’impatto, ma per fortuna il conducente è rimasto solamente ferito, e nemmeno in modo grave.



Sul posto la sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Roma ha inviato una squadra proveniente dal distaccamento di Montelibretti, l’autogrù e il carro fiamma. "Giunti sul posto - dichiara Riccardo Ciofi della Fns Cisl di Roma e Rieti - le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre il conducente dell’autovettura coinvolta nell’incidente. Le operazioni di soccorso effettuate dai colleghi hanno richiesto l’intervento di automezzi speciali per mettere in sicurezza l’area e togliere dai binari l’autovettura".



La circolazione ferroviaria della linea Roma-Viterbo è al momento sospesa per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata. Il conducente dell’autovettura è rimasto lievemente ferito dopo il violento impatto, ma non è in pericolo di vita. Nonostante tutto è stato assicurato alle cure del personale 118. Non risultano altre persone coinvolte nell’incidente. Si lavora senza sosta per mettere nuovamente in sesto il passaggio e rimuovere completamente i detriti rimasti sul terreno.

