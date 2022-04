Diplomatico si barrica dentro l'Ambasciata somala a Roma. La Procura indaga

27 aprile 2022 a

Tensioni all’ambasciata della Somalia a Roma. L’ambasciatore Abdirahman Sheikh Issa Mohamed ha denunciato al commissariato della polizia a Prati che il nuovo incaricato d’affari, nominato dal ministero degli Esteri somalo, Ahmed Abdirahman Sheikh Nur, il 7 aprile sarebbe entrato in piena notte nella sede diplomatica, in via dei Gracchi 305, senza avvisare il predecessore, e avrebbe cambiato la serratura, barricandosi all’interno dell’edificio. L’ambasciatore Issa ha quindi sporto denuncia alla polizia e la procura ha aperto un’inchiesta sul caso. Issa ha inoltre invocato la protezione diplomatica dichiarando in pericolo la propria incolumità personale.

