Il Pnrr fa ricchi i Comuni. La Lega riparte da Marino

Il sottosegretario all'Economia Federico Freni: "Il Piano non risolverà tutti i problemi, ma è un'occasione fondamentale per le comunità locali"

Amministratori locali, parlamentari e dirigenti di partito della Lega si sono dati appuntamento ieri a Marino per discutere del ruolo degli enti locali nella gestione del Pnrr. Nel corso dei lavori hanno preso la parola, raccontando i progetti portati avanti dagli enti di competenza: Giorgio Leopardi, vice sindaco di Ariccia; Giorgio Greci, consigliere a Velletri e Responsabile provinciale Anci Lazio; Felice Squitieri, commissario Lega a Grottaferrata; Stefano Cecchi, sindaco di Marino; Francesca Puliti, capogruppo a Marino;Pasquale Ciacciarelli, consigliere regionale del Lazio, Alfredo Becchetti, coordinatore della Città di Roma e Simona Baldassarre, eurodeputato e responsabile nazionale dipartimento famiglia. Claudio Durigon, deputato e coordinatore regionale, è intervenuto in video conferenza sottolineando il grande lavoro che sta portando avanti la Lega in Parlamento e al Governo a sostegno dei Comuni e dei cittadini. Ha chiuso l’incontro Federico Freni, sottosegretario all'Economia. “Il Pnrr – ha sottolineato nel suo intervento - non è la panacea di tutti i mali. È un’occasione importantissima per tutte le nostre comunità locali. Ma come tutte le occasioni, dobbiamo essere in grado di coglierla. Il Ministero dell’Economia – ha poi aggiunto - ha messo in piedi una task force per ogni Regione, con personale che andrà nei Comuni a supportare le strutture per aiutare gli amministratori locali a presentare domanda e partecipare ai bandi del Pnrr. Per i Comuni molto piccoli, MEF e Cassa Depositi e prestiti hanno messo in piedi una struttura che consentirà loro di avere un supporto strutturale e quindi di avere tecnici, avvocati, strutture di supporto contabile per chiudere i progetti”. Soddisfatti per la riuscita dell’iniziativa , a cui hanno preso parte tantissimi amministratori locali dei Castelli Romani e del Litorale a Sud della Capitale, il segretario provinciale dell’area Roma Sud Tony Bruognolo e il coordinatore della Lega di Marino Maurizio Forgetta: “Iniziative come queste – ha detto Bruognolo - dimostrano l’importanza di incontrarci e misurarci su temi concreti, come quello del PNNR, decisivi per il futuro degli Enti locali e per quello delle nostre Comunità”.

