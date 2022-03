La sinistra boccia il crocifisso in aula a Roma. Non passa la mozione di Fratelli d'Italia

04 marzo 2022 a

Fratelli d'Italia ha presentato nel consiglio del IV Municipio IV una mozione per richiedere l'esposizione in Aula del Crocifisso «simbolo universale dei valori di rispetto dell'altro, di tolleranza, di accoglienza, ma soprattutto di solidarietà e di collaborazione». «Inspiegabilmente, la maggioranza di Sinistra ha espresso voto contrario accampando flebili giustificazioni sulla laicità dello Stato», scrivono in una nota congiunta gli esponenti di Fdi Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio; Lavinia Mennuni, consigliere capitolino; Gianni Ottaviano, dirigente romano del partito, e i consiglieri del IV Municipio Matteo Mariani, Luca Scerbo, Giorgio Sperandio e Costanza Onofri. «Che dice il sindaco Roberto Gualtieri, visto che in nell'aula Giulio Cesare, in Campidoglio, è presente l'icona della Vergine Salus popoli Romani, immagine che rappresenta la salvezza del popolo romano?».

