Ambasciata russa a Castro Pretorio assediata dagli ucraini. Traffico in tilt

Continuano le manifestazione all'ambasciata della Russia a Roma in Via del Castro Pretorio, tra problemi di mobilità creati nelle strade circostanti, blocchi, linee di autobus deviate e traffico in tilt. Alle 15 di oggi, 3 marzo, si sono dati appuntamento davanti alla sede della Federazione Russa gli iscritti all’Associazione Cristiana degli Ucraini, in protesta per la guerra che non dà tregua al loro Paese. Come si può notare dalla foto, a presidiare l'Ambasciata c'è un militare piazzato davanti alle transenne, supportato dagli agenti di Polizia.

Sono previste deviazioni delle linee autobus 310, 492 e 649.

Domani, venerdì 4 marzo, dalle 12 è invece in programma una manifestazione a piazza Vittorio, all’Esquilino, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. Saranno possibili deviazioni per le linee 5, 14, 50, 105, 360, 590 e 649. Inoltre sempre per domani è annunciata una fiaccolata per la pace organizzata dal Campidoglio.

Sabato 5 marzo, doppio sit-in della Cgil: dalle 14 alle 16 a piazza della Repubblica; dalle 17 alle 19 a piazza di Porta San Giovanni. Domenica, invece, nuove manifestazioni per la pace in Ucraina organizzate dall'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia. Saranno dalle 14 alle 15,30 a piazza della Repubblica (attese 2mila persone) e dalle 16,30 alle 18 a piazza Madonna di Loreto, accanto a piazza Venezia: annunciata la partecipazione di 3mila persone.

