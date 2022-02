L'imbarazzante omaggio all'Ucraina: il Colosseo si illumina ma il risultato è scadente

24 febbraio 2022 a

a

a

Questa sera, a Roma, il Colosseo è stato illuminato con i colori giallo e blu della bandiera dell’Ucraina, in segno di solidarietà e vicinanza del popolo italiano a quello ucraino. Ma l’amministrazione Pd guidata da Roberto Gualtieri è stata inondata di critiche per gli errori nel proiettare il vessillo ucraino, corredato però da un colore verde inesistente nella bandiera e da altri errori. Sull’Anfiteatro Flavio è inoltre apparso uno striscione dei ragazzi del Fronte della gioventù comunista, del Fronte comunista e del Collettivo militant che recita: «Non una base, non un soldato per la guerra imperialista» contro la partecipazione dell’Italia nel conflitto in atto in Ucraina.

(foto Pasquale Carbone)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.