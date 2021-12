Covid in Campidoglio, si torna all'assemblea da remoto. La presidente Svetlana Celli e consiglieri Pd positivi

14 dicembre 2021 a

Covid in campidoglio, l'Assemblea capitolina torna in modalità da remoto. Dopo la positività di alcuni consiglieri del Pd, tra cui la presidente dell’Aula Svetlana Celli, giovedì 16 dicembre dalle 10 alle 14 l’assemblea si riunirà online. Nastro riavvolto al Comune di Roma, dunque, come nei mesi più difficili della pandemia.

A stabilire il ritorno alle riunioni virtuali è stata la conferenza dei capigruppo che si è tenuta marted' 14 dicembre, sempre da remoto.

"Ho saputo di essere positiva - ha comunicato Celli su Facebook - malgrado tutte le accortezze e protezioni purtroppo il tampone ha dato esito positivo. Ho sintomi lievi, per fortuna, grazie al vaccino. E per questo non smetterò mai di ricordare a tutti quanto è importante vaccinarsi".

Come da prassi sono scattati i tamponi molecolari sia ai componenti dell'Ufficio di presidenza che ai dipendenti che hanno avuto contatti con i consiglieri positivi e l'aula verrà sottoposta a sanificazione.

