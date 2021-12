Termosifoni spenti e case popolari al gelo, i residenti bloccano il traffico

Protesta a via Cipriano Facchinetti. La Lega: sono servite a qualcosa queste elezioni?

Termosifoni spenti e famiglie al gelo nelle case popolari di Casal Bruciato, i cittadini esasperati bloccano il traffico a via Cipriano Facchinetti. Protesta questa sera nella periferia Est di Roma sulla via Tiburtina. Senza riscaldamento circa 150 famiglie, con bambini, anziani e disabili che abitano nei cinque palazzi delle case popolari in via Cipriano Facchinetti 94, "Sono servite a qualcosa queste elezioni?" si chiede Fabrizio Montanini, consigliere Lega nel IV Municipio presente alla protesta insieme con i cittadini.

Come succede per le cataste di immondizia in strada, nessuna discontinuità per i problemi della gente che restano gli stessi anche per le case popolari rimane al freddo proprio quando a Roma arriva il freddo. "Prova ne è che anche quest'anno - sottolinea il consigliere della Lega - le famiglie delle case popolari di Casal Bruciato, esasperate dalla mancanza dei riscaldamenti, hanno bloccato via Cipriano Facchinetti per protesta. Oggi sono con loro. Da domani porterò la questione nei palazzi potere”. Arrabbiati i cittadini. "Si va alle elezioni, cambiano le ma i problemi rimangono degli stessi" confermano i residenti che spiegano che "i termosifoni sono stati accesi solo un paio di giorni e poi lo stop".

