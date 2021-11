Porta al detenuto i pantaloni con "sorpresa", arrestata donna

26 novembre 2021 a

Ha portato un pantalone ad un detenuto del carcere di Regina Coeli di Roma ma è finita in manette per droga. Secondo quanto apprende Agenzia Nova, la vicenda è accaduto questa mattina alla consegna della merce per i detenuti del carcere romano quando una donna ha tentato di introdurre nell’istituto di pena un pantalone con all’interno della cocaina.

Ad accorgersene sono stati gli agenti della sorveglianza che, oltre al sequestro dell’indumento «farcito» di droga, hanno arrestato anche chi l’aveva consegnato. per quanto accaduto oggi il segretario generale di Fns Cisl Roma Capitale e Rieti Ugo Di Francesco, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli uomini della polizia penitenziaria.

