Roma, più soldi ai netturbini finti malati? Maurizio Gasparri contro il sindaco Gualtieri: una follia

20 novembre 2021 a

“È davvero singolare stanziare dei premi economici per esigere una normale condotta lavorativa". Picchia durissmo il senatore di Maurizio Gasparri commissario romano di Forza Italia sul caso Ama e soldi ai finti malati. Il primo atto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri accende subito una polemica asprissima: l'ex ministro del governo rossogiallo ha escogitato un metodo innovativo per mantenere la difficile promessa di ripulire le strade della Capitale - sommersa da quintali di spazzatura entro Natale. La soluzione per il neo primo cittadino sarebbe quella di dare un premio extra riconosciuto a quei lavoratori che vanno a lavorare. L'intesa tra Ama e sindacata è stata siglata subito: nell'accordo firmato infatti è prevista un'indennità aggiuntiva di 3 milioni di euro da retribuire però con una riduzione del tasso di assenza per malattia di almeno il 10%.

L'ultima di Gualtieri: premio ai finti malati. C'è l'accordo tra Ama e sindacati

"I milioni di euro anti-furbetti stanziati a Roma dal nuovo sindaco Gualtieri finiscono per avere una valenza diseducativa - denuncia Gasparri - Cosa devono pensare tutti quelli che sia nell’Ama che in qualsiasi altra impresa o altro settore si comportano correttamente? Chi fa l’assenteista o si finge malato con tanto di falsi certificati va punito non blandito o addirittura premiato. La sinistra tra reddito di cittadinanza a finti poveri, troppi ne sono stati scoperti, e ricchi premi a veri approfittatori assenteisti, offende gli onesti e meritevoli. Gualtieri cancelli questa sua decisione assurda, stani i furbetti e usi i soldi per potenziare mezzi e strutture della nettezza urbana”.

