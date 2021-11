Schianto tra due auto sulla Pontina: grave un 50enne, ferita anche una donna incinta

Massimiliano Gobbi 15 novembre 2021 a

Violento scontro tra due auto sulla SS148 Pontina con 3 feriti. E' successo questa notte, attorno a mezzanotte e mezza, al km 18 della Pontina in direzione Roma. Due macchine sono rimaste coinvolte nel tratto di strada compreso tra Pomezia e la Capitale: una Mercedes Classe A e una Toyota Yaris.

Ad avere la peggio l'occupante della Yaris, 50 anni, che è stato trasportato dall'ambulanza in ospedale in codice rosso. A bordo dell'altra auto, invece, una donna in gravidanza con il marito, ma entrambi sono rimasti feriti in maniera lieve. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le cure mediche del caso e i vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia per la messa in sicurezza.

