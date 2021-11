Giochi, robot e cibo. Così nasce l'hi-tech per i cani

Ginevra Terracina 14 novembre 2021 a

La tecnologia al servizio degli animali e delle famiglie. Cure per cani e gatti sono oggetto delle stesse innovazioni che stanno rivoluzionando ogni singolo aspetto della vita quotidiana e anche il settore della cura e del benessere degli animali sta raggiungendo standard sempre più elevati, mutuando spesso persino metodologie della medicina convenzionale. E l'Italia è tra le eccellenze. Già, perché si va dalle cure sanitarie fino ai robot casalinghi.

Dalla tecarterapia per animali al laser con lunghezze d’onda ad hoc, fino alle onde d’urto, l’hi-tech made in Italy oltre a curare milioni di persone di tutto il mondo si è trasformato in una risorsa irrinunciabile anche per i veterinari, che ogni giorno si prendono cura dei nostri animali. Ma non è tutto: secondo quanto riportato dal portale della American Veterinary Medical Association, anche la realtà aumentata consentirà ai veterinari nei prossimi anni di utilizzare software e hardware per tradurre i dati ottenuti con l'imaging digitale in modelli 3D, compresi quelli utili in sistemi di realtà aumentata e virtuale, essenziali per lo sviluppo della chirurgia veterinaria. Senza dimenticare lo sviluppo di pet cam per tenere monitorati gli amici a quattro zampe e di collari GPS sempre più precisi, passando per i lancia-palline elettronici e le ciotole programmabili 3.0, segno di un mercato sempre più fiorente e diffuso. C'è anche la ciotola digitalizzata a riconoscimento facciale: la scodella riconosce il singolo animale con una telecamera grandangolare che registra, rielabora e riconosce il muso attivando l’apertura dello sportello e la fornitura dei croccantini garantendo il menù giusto sempre fresco.

Non manca il primo robot che fa compagnia a fido. Si chiama Varram, fa svolgere giochi e attività riducendo l'ansia da abbandono dei cani che restano soli in casa. Possiede sensori laser che consentono di controllare se il cane è vicino e, nel caso, si mette in azione per farlo giocare e allenare fornendo perfino qualche croccantino come ricompensa. I dispositivi per animali domestici dotati di intelligenza artificiale possono stimolarli anche per dieci ore consecutive e si connettono con lo smartphone del proprietario via bluetooth affinché possa seguire e controllare fido e micio giocare intervenendo quando si crede.

Anche la tecnologia applicata alla sicurezza ha già dato ottimi frutti: si va dal collare con luce e microchip per ritrovare il cane alle videocamere piazzate in casa per monitorare i nostri amici a quattro zampe mentre siamo via. Le ultime sono connesse con delle App del telefonino ed inviano notifiche ai proprietari che possono interagire con fido o micio tramite la stessa videocamera, così come gestire il dispensatore automatico di cibo o di acqua in remoto.

Fra i dogs-toys progettati per far muovere i cani, hanno grande successo i lanciatori automatici di palline che educano anche fido a riportare la palla indietro (su YouTube i video dimostrativi accumulano like e visualizzazioni). Progettati invece per i gatti i giochi a luce laser che tengono occupati i mici all’inseguimento del punto rosso di luce proiettato sul pavimento e le pareti di casa. Non mancano i droni progettati per i pets: l'ultimo è per gatti, si alza in volo in casa trascinando fili e giochini ed è dotato di una fotocamera integrata che permette al proprietario di godersi le reazioni del micio stando fuori casa. Il drone ha una tecnologia anti-collisione per volare in sicurezza all'interno di casa e mantiene un livello di volo costante. E le novità non finiscono qui per le festività natalizie sono molti i prodotti da mettere sotto l'albero!



