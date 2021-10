Roma, dopo l'assalto dei no green pass alla Cgil scattano altre 24 denunce: "Devastazione e danneggiamento"

Massimiliano Gobbi 13 ottobre 2021 a

Denunciate altre 24 persone per gli scontri di sabato sera nella Capitale, 15 di questi segnalati per l'assalto alla Cgil. E' questo il bilancio degli scontri avvenuti il 9 ottobre scorso a margine della manifestazione per dire "No al Green pass".

L'informativa è stata depositata dai carabinieri del Nucleo informativo del comando provinciale di Roma, con tutte le persone identificate accusate di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che a manifestazione "non autorizzata". A tutti viene riconosciuto il concorso. Tra i 24 denunciati, 15 di loro hanno partecipato attivamente all'assolto alla Cgil di Corso d’Italia pertanto per loro l'accusa è anche quella di devastazione, occupazione di edificio e danneggiamento. Nelle prossime ore non si escludono ulteriori provvedimenti da parte dell’intelligence dei carabinieri, in contatto con altri comandi provinciali su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di un'operazione di investigazione dell’Arma arrivata grazie alle visione di telecamere di videosorveglianza che sta continuando anche in queste ore. Dall'Arma, fanno sapere, che sta proseguendo la fase di identificazione di nuovi responsabili. Alcuni dei personaggi raggiunti dai provvedimenti e segnalati all’autorità giudiziaria sono conosciuti alle forze dell’ordine per disordini di piazza e altri reati, ma ci sono anche incensurati.

