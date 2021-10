Ostia, incendio nella palazzina Ater e i residenti assaltano il camion dei vigili del fuoco

11 ottobre 2021 a

Fiamme in una palazzina Ater di Ostia, vandalizzato il mezzo dei vigili del fuoco. La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 12 di ieri in seguito al divampare di un rogo all'interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina di via delle Ebridi 105.

Un'alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo, spaventando molti residenti scappati in strada durante le operazioni di spegnimento dei pompieri. Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostia, le pattuglie della polizia locale del gruppo X Mare e i carabinieri che hanno gestito la concitata situazione riportando la calma tra il vociare preoccupato e concitato degli inquilini.

Durante le operazioni di bonifica, i vigili del fuoco sono rimasti senza acqua, e alcuni cittadini, innervositi per la situazione, hanno manifestato il loro disappunto vandalizzando la macchina di servizio. A comunicarlo, in una nota, il sindacato Fns Cisl di Roma. "E' stata ammaccata una serranda del mezzo e divelto un pannello - dichiara Riccardo Ciofi - i colleghi stanno bene e per fortuna non hanno subito conseguenze gravi. Non è la prima volta che alcune squadre rimangono senza acqua su un intervento e certamente le responsabilità di quanto accaduto non possono cadere sui colleghi che lavorano con grande professionalità e dedizione. E' ora di dire basta a queste situazioni emergenziali per dei vigili del fuoco di Roma. I vertici locali del corpo non riescono a garantire la sicurezza degli operatori e le carenze di organico sono arrivate a livelli insostenibili".

"Pensare soltanto che ostia con 350 mila abitanti non ha in servizio, a causa delle sopra dette carenze, neanche la autobotte in servizio è assurdo - conclude il sindacalista - Coprire l'area con soli 7 vigili del fuoco è difficile. Ma anche altre realtà ormai soffrono questo immobilismo dei vertici locali che non percepiscono le reali difficoltà che vivono i vigili del fuoco della capitale. Come Cisl abbiamo dichiarato lo stato di agitazione e attendiamo la convocazione dell'amministrazione per rappresentare tutte queste criticità e provare a ragionare col vertice per applicare opportuni correttivi". A provocare il rogo sarebbe stata la coperta termica utilizzata da una persona con disabilità. L’appartamento, intanto è stato dichiarato inagibile.

M.G.



