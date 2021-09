Una città fuori servizio: ecco la vergogna della metro. La denuncia di Baldassarre (Lega)

14 settembre 2021 a

a

a

"Sono indegne per una Capitale le immagini e le denunce di disabili che continuano a susseguirsi sui social che immortalano il sistema capitolino dei trasporti ormai completamente allo sbando, complice l’incapacità e l’arroganza di una amministrazione sciatta e distratta, frutto di improvvisazione e inadeguatezza". Sono le parole di Simona Baldassarre, Eurodeputato, Responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega e Candidata al Consiglio Comunale di Roma.

"La precarietà è ovunque pericolosa. Ma lo è ancor di più se interessa un settore delicato come quello della fragilità e della disabilità, vittima di un assurdo gioco al massacro fra PD e M5S. Ho voluto controllare di persona quanto mi è stato raccontato questa mattina da alcune famiglie, è stato sufficiente consultare il sito dell’Atac per rimanere sconvolta - racconta l'europarlamentare del Carroccio - la maggior parte degli ascensori e dei montascale delle diverse linee risultano fuori servizio. E’ un’umiliazione continua, non solo per chi la subisce, che questa città non merita più. Questa volta non ci accontenteremo delle solite, disgustose, promesse elettorali. Pretendiamo i fatti. Quelli concreti che solo una volta chiuso questo aberrante capitolo pentastellato potranno riportare questa città ai livelli di un paese civile".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.