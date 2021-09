Roma, si schianta con il monopattino e muore, l'incidente contro un'auto in via Chiana

09 settembre 2021 a

a

a

Notte di paura nel quartiere Trieste a Roma dove in via Chiana un monopattino si è schiantato contro un auto e un uomo di 34 anni è morto. Inutili i soccorsi, il cittadino di nazionalità nigeriana alla guida del monopattino è deceduto sul colpo. Il conducente dell'auto coinvolta, un 19enne, si è fermato per prestare i soccorsi Sul posto la polizia municipale del XV Gruppo per i rilievi e la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.