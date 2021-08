"Non mi alzo!" Sfida i vigili sulla scalinata di Trinità dei Monti, maxi-multa in diretta per Christian Raimo

30 agosto 2021 a

Disobbedienza civile sulla scalinata di Trinità dei Monti. Da due anni ormai vige il divieto di sedersi sul famoso movimento di Piazza Spagna e Christian Raimo, scrittore amato dalla sinistra e assessore alla Cultura del III Municipio a Roma, ha deciso di sfidare gli agenti di Roma Capitale che fanno rispettare il divieto facendo alzare turisti e romani dai marmi.

Raimo si è seduto e ha iniziato una diretta Facebook. Pochi istanti dopo ecco il vigile: "Si alzi prego". Al fermo rifiuto di Raimo l'agente appare un po' sorpreso, non immaginando tale reazione, poi chiede di non essere ripresa. Dopo un rapido scambio di battute e scatta il verbale, 250 euro di multa "per essersi seduti sulla scalinata di Trinità dei monti", scrive postando la foto del verbale l'intellò assessore municipale che a luglio aveva proposto un sit sui gradini di piazza di Spagna contro il provvedimento.

Il gesto non ha scaldato troppo i cuori di quanti seguono Raimo su Facebook. La diretta e il post del verbale raccolgono più che altro critiche. Se c'è una legge, va rispettata sostengono molti utenti.

