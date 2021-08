Niente distanziamento, chiuso stabilimento balneare a Ostia

22 agosto 2021 a

I poliziotti di Ostia in collaborazione con la polizia locale di Roma, nell’ambito dei controlli disposti dal questore, hanno trovato in un noto stabilimento balneare circa 2500 persone a fronte delle 230 dichiarate, che non rispettavano le norme sul distanziamento previste per il contrasto alla diffusione del Covid. Per questo, uno dei soci del locale, presente sul posto, è stato sanzionato. L’area dedicata all’intrattenimento musicale è stata chiusa da Roma Capitale per 5 giorni con l’apposizione dei sigilli.

I servizi sono poi proseguiti anche nelle zone di piazza Magellano, piazza dei Ravennati, Piazza Anco Marzio, piazza Tor San Michele, piazzale Colombo, porto commerciale e lungomare: 500 persone controllate, 190 veicoli controllati, 6 le sanzioni al codice della strada e 1 sequestro di autovettura poiché priva di assicurazione.

Infine sono stati sanzionati e diffidati due minimarket per aver somministrato alcolici oltre l’orario consentito ed è stato effettuato un sequestro amministrativo nei confronti di un venditore ambulante per vendita non autorizzata di giocattoli privi di certificazione Ce.

