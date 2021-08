Roma, il dormitorio di Castel Sant'Angelo: ecco com'è ridotta la Capitale. La foto simbolo

19 agosto 2021 a

Il dormitorio di Castel Sant’angelo, l’ultima traccia visibile ai pochi turisti del degrado in cui la sindaca di Roma Virginia Raggi abbandona Roma. Mentre l'era della prima cittadina grillina finisce in rissa e in Campidoglio si consuma l'atto finale del governo più disastroso di tutti i tempi, l'emergenza della Capitale è davanti agli occhi dei suoi cittadini. Il centro di Roma è in balìa di rifiuti, della sporcizia e degli accampamenti di fortuna dei senza tetto.

Proprio lo scatto al monumento nel cuore di Roma, situato sulla sponda destra del Tevere di fronte al pons Aelius, a poca distanza dal Vaticano tra il rione di Borgo e quello di Prati, fotografa quella che ormai è la Capitale d'Italia: una discarica a cielo aperto dove chiunque può accaparrarsi una panchina e stenderci i panni sopra senza che nessuno dica nulla.

