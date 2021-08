Colleferro, quello della piazza a Hitler eletto col sindaco rosso Pierluigi Sanna

15 agosto 2021 a

a

a

Mica lo dicono con chi è stato eletto “consigliere comunale” Andrea Santucci, lo “scienziato” che a Colleferro ha proposto di cambiare il nome di piazza dei partigiani in piazzale Adolf Hitler. Su tutta la stampa questo signore è stato identificato come consigliere comunale della Lega. Evidente bugia. Anzi due.

Primo, non è più consigliere comunale. Secondo, il suo unico mandato in Comune lo ha svolto dal 2015 al 2020, eletto nella lista civica “Per Sanna - Insieme per i cittadini”. Chi è Sanna? Semplice: Pierluigi Sanna è il sindaco di Colleferro, Pd (nella foto). Che non a caso, come a lavarsi la coscienza, ha dedicato un solo post alla vicenda scrivendo tra l’altro: “Ora qualcuno capirà perché la sera della mia seconda vittoria, dal palco, esultai anche per la mancata rielezione del soggetto in questione”. Il “soggetto” si era sì candidato con la Lega ma ovviamente uno così non poteva prendere voti. Col sindaco Pd sì, invece. Mentre con la Lega non risulta né iscritto né dirigente. È vero che a volte il silenzio è meglio della parola. Ma vale anche per il sindaco Pd di Colleferro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.