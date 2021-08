Rifiuti e panni stesi a due passi da via Veneto

06 agosto 2021 a

"Cara Dolce Vita.. quanto ci manchi.. ora è rimasta soltanto l'immondizia", comincia così la nota di protesta di residenti e negozianti dell'area intorno a via Veneto. In via Marche, a cento metri dall'angolo con una delle strade più famose al mondo, immondizia, panni stesi, stessa scena in via Sardegna e via Campania.

"Dopo il covid e alcuni appartamenti anche sotto covid senza rispetto delle regole e dei decreti, hanno continuato e continuano a lavorare con gente che non rispetta il nostro paese e la nostra città..- riferiscono residenti ed esercenti di zona - .via Marche a 100 metri da Via Veneto, da oltre un mese vive una realtà mai avuta immondizia in ogni angolo, valigie abbandonate, e in particolare ad un Condominio storico diventato una discarica pubblica nel cuore di Roma, lasciata dagli ospiti di alcuni proprietari che usano i loro appartamenti come casa vacanze non tutti forse in regola ..... il quartiere, i negozianti regolari con tanto di differenziata e gli altri condomini di alta qualitaà che vivono nello stabile e la via sono scandalizzati, hanno richiesto l'intervento dell'Ama più volte ma senza alcun riscontro".

