Covid, aumentano i casi ma resta bassa la pressione sugli ospedali

17 luglio 2021 a

a

a

I casi aumentano. Ogni giorno di più. Ma la pressione sugli ospedali al momento non desta preoccupazione. Su quasi 8 mila tamponi molecolari (meno 1.187 rispetto a ieri) e oltre 27 mila antigenici per un totale di quasi 35 mila test, nel Lazio si registrano oggi 500 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 57 rispetto a ieri), con 339 contagi a Roma. Inoltre, come ieri, si registrano 2 decessi e 175 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali la situazione rimane stabile, con 105 ricoverati, mentre le terapie intensive restano 25.

«Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,5 per cento ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,4 per cento. I casi a Roma città sono a quota 339. Salgono i casi ma rimane bassa la pressione sugli ospedali». Lo spiega l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che rinnova il suo «appello a vaccinarsi o a completare il percorso vaccinale prima di partire per le vacanze». Per quanto riguarda i vaccini, nel Lazio sono state superate le 2,7 milioni di seconde dosi pari al 57 per cento della popolazione adulta. Intanto, prosegue l’operazione Delta per la vaccinazione anti Covid con i camper ad accesso diretto sia in località montane che balneari.

Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 128 nuovi casi positivi. La Asl Roma 2 ha 128 nuovi positivi. La Asl Roma 3 conta 83 nuovi positivi. La Asl Roma 4 registra 19 nuovi positivi. Nella Roma 5 ci sono 29 nuovi positivi e un decesso. La Asl Roma 6 registra 78 nuovi positivi. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 35 nuovi casi positivi al Covid-19 e 1 decesso nelle ultime 24 ore. In particolare, nella Asl di Frosinone si registrano 16 nuovi positivi. Nella Asl di Latina 7 nuovi positivi e un decesso. Nella Asl di Rieti si registrano 6 nuovi contagi. Infine, nella Asl di Viterbo si registrano 6 nuovi positivi.

Con la variante Delta risalgono i contagi: torna l'incubo chiusure, la circolare del Ministero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.