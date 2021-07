11 luglio 2021 a

a

a

È letteralmente esplosa la tifoseria di piazza del Popolo, al pareggio dell’Italia, dopo un primo tempo sofferto contro l’Inghilterra. In piazzale Flaminio, coloro che non sono riusciti ad accedere alla fan zone hanno acceso fumogeni colorati ed esploso alcuni petardi, in segno di festa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.