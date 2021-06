Roma, concorsone annullato: caos domande e commissione nel panico. Esplode la protesta

Fernando Magliaro 25 giugno 2021 a

a

a

Concorsone del Comune di Roma per funzionari amministrativi saltato. Oggi, ultimo giorno delle selezioni. Durante l’esame, un candidato si accorge che, nel formulario, una domanda aveva due risposte uguali. Panico nella Commissione. E decisione della Presidente di annullare tutto.

Inizialmente viene tentato di estrarre di una nuova “batteria” di quiz ma il nodo è che il concorso è stato fatto utilizzando i tablet ma i software utilizzati non consentivano di tornare al punto di partenza e, quindi, è risultato impossibile resettare il sistema e ricominciare da capo. Alla fine perciò si annulla tutto e viene deciso di rinviare tutto a data da destinarsi. Migliaia di persone imbufalite: chi ha pagato hotel, tamponi (resi obbligatori nonostante le vaccinazioni), taxi, treni, aerei.

E mentre monta la polemica e resta da capire come potranno essere indennizzati tutti quei candidati che hanno sostenuto le spese per partecipare alla prova il Comune di Roma corre ai ripari e comunica la nuova data della selezione: lunedì 5 luglio sarà recuperata la prova d’esame per funzionario amministrativo.

La decisione è stata annunciata dal Campidoglio dopo il caos: “La sessione odierna del concorso per Funzionario Amministrativo bandito da Roma Capitale, che si sarebbe dovuta svolgere questa mattina alle ore 8,30 presso la Fiera di Roma, si svolgerà il prossimo 5 luglio 2021. La presidente della Commissione - si legge nella nota - ha comunicato che a causa di un problema tecnico la prova è stata annullata e che non è stato possibile rinviarla al pomeriggio, dal momento alle ore 14,30 erano già convocati oltre 3300 candidati per la prova da Funzionario Assistente Sociale. In giornata sarà pubblicato il nuovo calendario della convocazione relativa alla sessione annullata”.

