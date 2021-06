Choc a Primavalle, la madre dorme e la bimba di 2 anni è in equilibro sulla finestra. La polizia la salva così

22 giugno 2021 a

La madre dorme e la bambina di due anni gioca sul davanzale della finestra con le gambe che penzolano di sotto, ma la polizia la salva così. Provvidenziale intervento dei poliziotti ieri pomeriggio a Roma, nel quartiere Primavalle, dove una segnalazione riferiva di una piccola bambina dell’est, di origine ucraina, che si trovava da sola in imminente pericolo di vita, seduta sul davanzale della finestra al primo piano. Giunti sul posto i poliziotti hanno accostato la volante sotto il muro, anche a costo di rovinare la carrozzeria, poi sono saliti sul tetto della vettura e con grande tatto, hanno iniziato a parlare alla bambina per non spaventarla, chiedendole il suo nome e sono così riusciti a prenderla e a metterla in sicurezza.

