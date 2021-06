A Trastevere spunta la statua della porchetta, l'ultimo pugno nell'occhio

21 giugno 2021 a

Ci mancava anche la statua della porchetta. Non è uno scherzo ma quello che si vede se si fa una passeggiata in piazza San Giovanni della Malva, a Trastevere.

Qui si erge in tutta la sua "bellezza" la statua alla porchetta: un maialino "porchettato" che fa compagnia e romani e turisti. E pensare che tutto questo fa parte del progetto "Piazze Romane" che arricchirà ben otto piazze romane. Gli autori sono gli studenti della Rome University of Fine Arts che, in questo caso, dovevano interpretare il tema del cibo da strada. L'opera resterà lì fino a settembre. Chissà cosa ci sarà nelle altre piazze...

