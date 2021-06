"Chiunque è meglio di Virginia Raggi". La battuta feroce di Friedman sul disastro Roma: sporca e abbandonata

Giada Oricchio 14 giugno 2021 a

a

a

A “Coffee Break”, lunedì 14 giugno, il giornalista Alan Friedman fa come Barbara d’Urso e serve un “caffeuccio” caldo alla sindaca di Roma, Virginia Raggi: “Chiunque è meglio di lei”.

Andrea Pancani, conduttore dell’approfondimento politico del mattino “Coffee Break” su LA7, chiude la trasmissione chiedendo ai suoi ospiti un’opinione sulla corsa per il Campidoglio. Alan Friedman, giornalista e scrittore americano trapiantato in Italia, graffia la sindaca del Movimento 5 Stelle che un anno fa, tra lo scetticismo del suo stesso Movimento, annunciò la ricandidatura per il secondo mandato: “Roma è un disastro, non c’è bisogno di essere italiano per vedere che sotto la Raggi è una città sporca, disordinata, abbandonata. Roma merita molto di più perché è una città mondiale, è un peccato per come si è ridotta sotto la Raggi. Chiunque dopo di lei sarebbe più bravo!”.

Un giudizio così aspro e severo che fa sobbalzare Pancani: “Addirittura!” e Friedman: “Sì, scegliete voi, Michetti, Gualtieri, Calenda, chiunque sarebbe meglio dell’attuale sindaca. Se poi mi chiedi un parere, non politico, perché non mi schiero nelle elezioni di Roma, ma da persona che conosce i protagonisti, per me dovrebbe vincere Carlo Calenda perché è il più serio, ha maggior dedizione, è pragmatico… e proprio per questo non vincerà”. Pancani ha chiuso sottolineando: “Beh, gli hai fatto un bell’endorsement”.

