Roma è un colabrodo, maxi-voragine inghiotte le auto a Torpignattara

Perdita di acqua in strada, auto sprofondano nel garage sottostante. E' successo questa mattina a Roma in via Zenodossio nel quartiere Torpignattara, a pochi metri di distanza da via Casilina dove si è aperta una grossa voragine che poteva creare danni importanti.

La voragine si è aperta intorno alle 10:45 facendo sprofondare di fatto due auto, un suv Mercedes e una Smart, che erano parcheggiate e non avevano persone al suo interno. A causare il cedimento un guasto idrico nel sottosuolo.

"Le macchine sono sprofondate nel garage che ora è totalmente allagata - commenta un residente del quartiere - mi ha chiamato il garagista che ha dovuto portare la macchina al di fuori"

Sul posto sono così intrventuti immediatamente i vigili del fuoco, personale Acea e una squadra di agenti di polizia locale del gruppo Prenestino he ha predisposto la chiusura del tratto di strada per permettere di svolgere gli accertamenti di competenza.

Via Zenodossio è stata chiusa da Via Casilina a via Giovanni Maggi.

