Paura a Trigoria, il padre di Gianluca Scamacca prende a sprangate le auto dei dirigenti della Roma. Arrestato

18 maggio 2021 a

a

a

Sprangate sulle auto dei dirigenti della Roma. Gesto clamoroso quello di Emiliano Scamacca, padre di Gianluca Scamacca ex giocatore delle giovanili giallorosse, ora al Genoa ma di proprietà del Sassuolo. L'uomo ieri verso le 19.30 si sarebbe introdotto nel centro sportivo di Trigoria armato di una spranga e avrebbe danneggiato le macchine alcuni dirigenti tra cui quelle di Tiago Pinto, Maurizio Lombardo e Morgan De Sanctis.

A riportare la notizia è il sito della Gazzetta che spiega che alla scena avrebbero assistito alcuni ragazzi del settore giovanile della Roma che si stavano allenando proprio in quel momento sui vari campi del Fulvio Bernardini. I ragazzi sono stati subito messi in salvo dalla sicurezza del club ed è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno fermato Scamacca senior, che indossava una felpa del Sassuolo. Sono ignoti per il momento i motivi del gesto ma è lecito supporre che siano legati al rapporto tra il giovane calciatore e il club giallorosso interrotto nel 2015, quando Scamacca aveva solo 16 anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.