Roma, si scatta un selfie e precipita da ponte Garibaldi: grave 31enne portato in ospedale

Ore di ansia a Roma per un 31enne precipitato da Ponte Garibaldi ieri sera dopo le 20. L'uomo ha perso l'equilibrio mentre si stava scattando un selfie con gli amici sul ponte nel centro di Roma ed è precipitato sulla banchina sottostante, dove passa la pista ciclabile. Trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo, il 31enne è in attesa di un intervento chirurgico per le lesioni subite dopo il volo di 12 metri. Sul caso indagano gli agenti del distretto Trevi, mentre sul momento sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del commissariato Trastevere per i rilievi sulla vicenda.

