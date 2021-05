Roma, Veronica Tasciotti è il nuovo assessore al Turismo e allo sport nella Giunta Raggi

12 maggio 2021 a

Veronica Tasciotti è il nuovo assessore al Turismo e allo sport di Roma Capitale. Apprezzata wedding planner e organizzatrice di eventi la Tasciotti, 43 anni, colora di rosa la giunta della sindaca Virginia Raggi che prenderà anche le deleghe allo Sport, alle Politiche Giovanili e Grandi Eventi fino ad ora in mano a Daniele Frongia, che ha lasciato il Campidoglio per ricoprire l'incarico di vice capo di Gabinetto del Ministero per le Politiche giovanili di Fabiana Dadone. La nomina ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Tasciotti, 43 anni, era già nell'organico in Campidoglio, referente per il Turismo nell'assessorato allo sviluppo economico di Andrea Coia.

