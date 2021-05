Avvocato rapinato davanti al tribunale. Gli prendono il Rolex e lo feriscono con un coltello

10 maggio 2021 a

a

a

È sceso dall'auto dopo aver parcheggiato a piazzale Clodio per andare come ogni mattina in udienza nel tribunale penale. Ma stamattina non ha fatto in tempo, l'avvocato Jacopo D. M., giovane penalista, a entrare: è stato infatti assalito da un rapinatore che gli ha strappato l'orologio Rolex dal polso. Tutto è avvenuto in pochi istanti, erano le 9,30. Durante la rapina il legale è stato anche ferito a una mano dal malvivente con un coltello.

A notare il ladro una pattuglia in transito dei carabinieri della stazione Medaglie d'Oro. I militari lo hanno subito bloccato dopo un breve inseguimento a piedi, come anche il complice che lo aspettava in macchina. I due sono stati fermati e portati in caserma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.