Sorpresa della cucina romana: il più amato è il supplì

Il piatto che non ti aspetti in testa alla classifica. Il piatto della tradizione romana più amato a Roma, ma in generale in tutta Italia è il supplì. La graduatoria è stata stilata dal food delivery Deliveroo per celebrare il Natale di Roma del 21 aprile ed è basata sugli ordini dei cibi della tradizione romana, sia a livello territoriale nella Capitale sia nell’intero Paese. Nella speciale classifica dei piatti ideati a Roma, l’amatriciana e la carbonara vanno a completare il podio con il supplì, occupando rispettivamente secondo e terzo posto. La pinsa romana e la pasta alla gricia chiudono invece la top 5. Tra le specialità che più sono cresciute in termini di apprezzamento nell’ultimo anno c’è il maritozzo, che segna un 527% in più di ordini, davanti alla coda alla vaccinara (+152%) e ai carciofi alla romana (+147%). Il maritozzo si aggiudica quindi il premio di sorpresa.

Facendo un raffronto con tutta l’Italia non cambiano i componenti del podio, ma vengono leggermente mischiate le carte: supplì saldo in vetta, mentre la carbonara è seconda davanti all’amatriciana. A livello nazionale da segnalare la crescita dei carciofi nell’ultimo anno, sia nella versione "alla romana" che in quella "alla giudia", con gli ordini che sono cresciuti, rispettivamente, del 457% e del 169%. Ma anche qui è il maritozzo a farla da padrone.

