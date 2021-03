I nuovi autobus? Sono così belli che la Raggi li presenta due volte. Il flop social

22 marzo 2021 a

Così belli da presentarli due volte. La sindaca di Roma Virginia Raggi nella foga comunicativa del periodo pre-elettorale non ha fatto caso a un particolare. I nuovi autubus presentatoi venerdì scorso con una diretta Facebook erano gli stessi che contenuti in una presentazione sui social del 2 febbraio.

A farlo notare alla sindaca è un articolo di Repubblica. I numeri identificativi delle vetture sono gli stessi. Una "scenografia fissa", scrive il quotidiano, dal momento che il video di venerdì è stato girato al Portuense con le ultime "vetture corte arrivate nel deposito di Magliana che servono anche i collegamenti con un importante polo ospedaliero come il Bambino Gesù e quartieri come il Trullo e Massimina-Casal Lumbroso". Ma i bus erano gli stessi della diretta del 2 febbraio da via Lenin, per la precisione le vetture la 248 e la 259.

