Parentopoli a 5 stelle, si dimette la compagna dell'assessore Gianni Lemmetti dopo la furia di Virginia Raggi

Fernando Magliaro 22 marzo 2021 a

a

a

Silvia Di Manno, la compagna dell’assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, si è dimessa. La comunicazione formale via email è arrivata questa mattina in Campidoglio dove la Di Manno è stata assunta nella seduta di giunta del 15 marzo scorso quando sono state portate in Giunta ben dieci delibere per altrettante assunzioni.

Assunta la compagna dell'assessore Lemmetti. A Roma torna la parentopoli a 5 stelle

La Di Manno, 44 anni, nata a Pietrasanta e commessa nella più antica libreria di Viareggio, Le Vele, è la compagna di Lemmetti ed era stata assunta nello staff dell’assessore all’Urbanistica, Luca Montuori, per curarne l’agenda e prepararne le relazioni. Il caso era stato sollevato sabato da Il Tempo suscitando immediate reazioni politiche delle opposizioni e, nella giornata di ieri, anche una velina dal Campidoglio che riferiva di una Virginia Raggi infuriata e che avrebbe imposto a Lemmetti un ultimatum: o si dimette o provvedo io. Poco fa le dimissioni che, però, difficilmente chiuderanno la partita delle centinaia di assunzioni fatte dalla Raggi in questi cinque anni.

Beppe Grillo e la "guerriera" Virginia: massimo sostegno alla Raggi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.