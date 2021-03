Cede un muro di contenimento, paura al Flaminio

Massimiliano Gobbi 16 marzo 2021 a

a

a

Cede muro di contenimento vicino al mercato rionale di via Flaminia, detriti bloccato il passaggio pedonale. E' successo poco prima delle 13 nella Capitale, a pochi metri di distanza dalla stazione ferroviaria e dalla metro Flaminio. Lo smottamento ha interessato una muro in pietra di contenimento, soprastante il mercato rionale con i detriti che hanno di fatto bloccato il passaggio pedonale per circa tre metri. A causa dell'improvviso crollo la sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Roma ha inviato sul posto due squadre, la 9A proveniente dal distaccamento di Prati e la TE4 per la ricerca a persona, tutte coordinate dal funzionario di servizio. Allo stato attuale non risultano persone coinvolte. Sul posto per accertare l’accaduto gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.