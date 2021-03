A Roma i poteri della Regione: le proposte importanti di Barelli (FI) e Morassut (Pd)

14 marzo 2021 a

a

a

"Si può costruire un fronte vasto per dare a Roma i poteri della Regione. Lo si vede dalle proposte di legge - ovviamente quelle di modifica costituzionale - depositate in Parlamento e che sono in discussione". E' quanto scrive il vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace sul sito 7Colli.it. "Colpisce - sottolinea - che se ne facciano promotrici soprattutto Forza Italia con Paolo Barelli e il Pd con Roberto Morassut. Il tema dei poteri legislativi alla Capitale è decisivo per il suo futuro e per le imprese che lavorano nel territorio. La competizione non è con Milano e Torino, bensì con le grandi capitale europee e dell’Occidente libero".

Le altre forze politiche hanno per ora lavorato su proposte di legge ordinaria, destinate a concedere poteri di natura più amministrativa che legislativa. Spiega Claudio Durigon, capo della Lega a Roma e nel Lazio: “Abbiamo valutato i tempi necessari ad un percorso costituzionale”. Vero, ma se ci fosse una condivisione nella maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi, il miracolo sarebbe possibile.

La proposta di Barelli prevede un punto fermo essenziale: la città di Roma ha i poteri dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni. Decide per sé il proprio sviluppo. Senza ostacoli altrui. E devolve poteri amministrativi ai propri municipi, che si avviano a diventare veri e propri comuni della Grande Roma. Morassut, dal canto suo, fa un lavoro di sartoria costituzionale all’art. 131. Alle regioni esistenti che lì sono elencate, aggiunge quella di Roma capitale.

"Seguiremo il lavoro della prima commissione della Camera - scrive Storace - con grande attenzione e auspichiamo che il Parlamento voglia passare finalmente dalle parole ai fatti. Un governatore per Roma è il nostro sogno, senza bisogno di tirare fuori nostalgie. Perché è la soluzione più adatta per la città capitale d’Italia. Se Camera e Senato saranno all’altezza di questa rivoluzione normativa sarà il primo grande regalo al prossimo sindaco della città. Glielo facciano tutti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.