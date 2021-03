Bloccato nel sottopasso allagato, salvato. Albero crolla a Corso Trieste

Maltempo Roma, disagi sulle strade per gli automobilisti. La città in allerta tra allagamenti e strade bloccate

Giorgia Peretti 09 marzo 2021 a

a

a

Risveglio traumatico per i cittadini della capitale. Durante la notte la città è stata travolta da pesanti raffiche di vento e pioggia allagando gran parte delle strade principali comprese quelle periferiche.

#Maltempo stanotte nell’area Sud di #Roma, con numerosi allagamenti e disagi. 25 gli interventi effettuati: nella zona della Piana del Sole soccorso dai #vigilidelfuoco un automobilista bloccato in un sottopasso #9marzo pic.twitter.com/HYIBHK7Oqe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 9, 2021

Paura per un automobilista di Fiumicino che si è ritrovato l’acqua fin sotto i finestrini dell’auto mentre transitava sotto il “ponticello” in via della Muratella. Disagi su Roma e provincia a causa della caduta di rami e strade chiuse per allagamento. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che grazie all’aiuto dei sommozzatori sono riusciti a trascinare l’auto fuori dal ponte portando in salvo l’uomo.

Molti gli interventi nella notte della polizia locale sulle aree di maggior disagio dove sono state rese necessarie misure di chiusura e deviazioni in via Laurentina, via Aurelia, via Cristoforo Colombo altezza via dei Mezzocammino e via della Maglianella. Sott’acqua le gallerie di Roma soprattutto nella zona di via Tiburtina dove il sottopasso dell’omonima stazione è stato chiuso per il cospicuo allagamento.

Disagi estesi anche nel quartiere Trieste dove la presenza di un albero sulla carreggiata ha reso necessario la chiusura della strada del quartiere all'altezza di piazza Trasimeno, direzione piazza Istria. Stessa situazione per le linee del bus che transitano nelle zone interessate dai disagi del maltempo. Maltempo che continuerà ad interessare la capitale per tutta la giornata di martedì 9 come annunciato dall’allerta della protezione civile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.