Roma, panettiere chiede al cliente di indossare la mascherina e viene massacrato bastonate

Scene da film nel quartiere Colli Aniene a Roma dove nel forno "La Magia dei Sapori" si è consumata la più brutale e assurda delle aggressioni a causa di una mascherina non indossata. Il panettiere avrebbe chiesto a una cliente di indossare il dispositivo all'interno del negozio facendola però infuriare: la signora, di fronte al rimprovero, sarebbe andata a chiamare il marito che, in preda a un attacco d'ira, avrebbe deciso di tornare nel forno armato di bastone per dare una lezione all'uomo, per giunta disabile.

E' finita con il panettiere 48enne massacrato di bastonate e colpevole solo di aver chiesto di rispettare la legge. La vittima trasportata d'urgenza in ospedale è stata ricoverata al Policlinico Umberto I. A fermare la scena di inaudita violenza è stata una pattuglia della polizia, allertata dai testimoni, che giunta sul posto ha sequestrato il bastone e identificato il 45enne probabile aggressore. Un'aggressione senza senso che è costata al panettiere quaranta giorni di prognosi. La Procura ora sta indagando sull’accaduto per lesioni gravi, con l’aggiunta di futili motivazioni considerando anche la condizione di fragilità dovuta alla salute della vittima.

