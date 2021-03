Caos licenze, gli ambulanti di Roma invadono piazza Venezia contro la Raggi: "La sindaca deve ascoltarci"

08 marzo 2021 a

Gli ambulanti di Roma invadono piazza Venezia contro la sindaca Virginia Raggi e bloccano il traffico con 150 furgoni. Da settimane i venditori sono in stato di agitazione dopo la decisione del primo cittadino grillino di rimettere a bando le licenze per il commercio su suolo pubblico. Solo venerdì scorso gli ambulanti avevano protestato con un sit in sotto il dipartimento Commercio.

Oggi circa 150 furgoni hanno occupato la rotonda impegnando almeno 20 pattuglie di Polizia Locale, per regolare la viabilità. "La sindaca non ci vuole in strada, dove l'ambulante lavora da sempre pagando le tasse" denunciano sui sociali. "E allora le nostre attività resteranno chiuse".

Lo sciopero delle bancarelle romane arriva dopo l'ultima maxi protesta in via dei Cerchi. "Presto partirà un’interlocuzione diretta con il Comune di Roma per capire come aiutare gli ambulanti" aveva dichiarato Claudio Durigon sottosegretario al Mef, durante il sit-in degli ambulanti al Mise. "In tal senso, posso già annunciare che il ministro Giorgetti avrà un colloquio con la sindaca Raggi per avere le risposte che questa categoria merita. Siamo appena arrivati al governo ma conosciamo bene le richieste degli ambulanti che seguiamo da sempre".

