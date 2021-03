Roma, il Pantheon in balìa degli immigrati. Ma la Raggi pensa a Sanremo

07 marzo 2021 a

Il Pantheon in balìa di sbandati e immigrati. Ai tempi del Covid il degrado s'impossessa di uno dei principali monumenti di Roma Capitale, abbandonato all'incuria: a denunciarlo è il sito 7Colli.it rilanciando la pagina Facebook "Roma fa schifo" che documenta in quali condizioni versi l'area archeologica.

"Peccato che i vigili non possano fare nulla - si legge - la polizia locale così solerte e inflessibile nei confronti di chi non indossa correttamente la mascherina non può fare nulla per impedire l’oltraggio al Pantheon". Il motivo? Lo spiega bene Roma fa schifo postando due foto. "Non riusciamo a crederci. Abitano sotto al Pantheon e ci costruiscono liberamente villaggi di cartone. Sotto al Pantheon. I vigili urbani interpellati: se non sono molesti non possiamo fare nulla”. Cioè non solo non interveniamo. Ma per farlo dobbiamo attendere che qualcuno venga molestato". E la sindaca di Roma Virginia Raggi cosa ne pensa del degrado di Roma che devasta i monumenti della Capitale? Non è dato saperlo impegnata com'è a cinguettare su Sanremo.

