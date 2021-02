Gasparri e lo stadio della Roma che non si fa più: la Raggi è peggio di Nerone

27 febbraio 2021 a

La rinuncia da parte dell'As Roma alla realizzazione del nuovo stadio «segna un ulteriore fallimento dell’amministrazione Raggi, la peggiore presenza nella città di Roma dai tempi di Nerone ai giorni nostri». Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri commissario coordinamento Forza Italia Roma Capitale.

«Fin dall’inizio del faraonico progetto dello stadio dissi che non si sarebbe mai realizzato. Non solo per le velleità della proprietà dell’epoca della Roma, ma per la totale inadeguatezza dell’amministrazione capitolina. Una grande opera non può essere gestita da un’amministrazione così insipiente e addirittura ridicola. Adesso il Comune di Roma dovrà spendere un sacco di soldi per il fallimento del progetto, con oneri a carico dei cittadini. Un disastro totale. Una narrazione rifilata alla città con una superficialità e una irresponsabilità tipica del mondo grillino. Del resto la Raggi non è solo quella dello stadio mancato. È la risibile figura che ancora parla di una funivia smontabile da realizzare in un quartiere e poi all’occorrenza da trasportare in un altro. Ma uno come Grillo non poteva che produrre un movimento di questa palese inconsistenza. Stiamo archiviando il grillismo a tappe. Bisognerebbe essere più rapidi. Ma con l’estromissione di Conte, Casalino e company, abbiamo fatto un notevole passo in avanti».

