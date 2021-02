M5S, poltrone ai grillini alla Regione Lazio

27 febbraio 2021 a

È finita l’epoca della gloriosa opposizione grillina alla Regione Lazio. Timorosi di sparire, i pentastellati si preparano ad accomodarsi su un paio di poltrone nella giunta di Nicola Zingaretti. E si fanno già i nomi di Roberta Lombardi e Valentina Corrado, quest’ultima un tempo coriacea avversaria del governatore. La partita sembra praticamente chiusa, anche se resta aperta la questione della delega al bilancio, dopo che l’assessore Alessandra Sartore è andata a fare il sottosegretario all’Economia.

Difficile che il Pd possa cedere anche un assessorato così strategico per la regione ai Cinque stelle e l’ipotesi che prevale è che venga affidato al vicepresidente Daniele Leodori, che sicuramente rimane un riferimento per il presidente della regione. Non si sa quale potrebbe essere la sorte degli assessori grillini, visto che sembra intoccabile anche la sanità con Alessio D’Amato.

Resta da capire come Zingaretti stia giocando la partita con riferimento a Roma, che voterà quest’anno. È evidente che chi aspira al Campidoglio - dove c’è da superare l’ostacolo Raggi - non potrà pretendere anche la regione. Dove gli aspiranti sono numerosi...

